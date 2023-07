Meghan Markle al Festival di Sanremo 2024? L’indiscrezione

Sarebbe in corso delle trattative per avere Meghan Markle a Sanremo 2024

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Meghan Markle potrebbe partecipare in qualità di ospite internazionale al Festival di Sanremo 2024. A diffondere lo scoop è stato “Dagospia” il quale ha parlato di alcune trattative in corso per rendere possibile la partecipazione della duchessa di Sussex al Festiva della Canzone Italiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nonostante mancano ancora sette mesi al debutto del Festival di Sanremo 2024, sul web già si parla con insistenza di chi potrebbero essere i nuovi cantanti in gara e le nuove co-conduttrici. Attraverso gli annunci del Tg1, Amadeus pian piano rivela in prima persona i retroscena in merito alla nuova edizione della kermesse canora.

Tuttavia, a lanciare lo scoop inedito nel corso delle ultime ore è stato “Dagospia”. In particolare, nella rubrica “pillole di gossip”, Ivan Rota ha parlato della possibilità di vedere Meghan Markle sul palco del Teatro Ariston. D’altronde, sembra che già lo scorso anno il marito di Giovanna Civitillo si sia recato a Londra per convincere la duchessa di Sussex ad accettare la sua proposta.

Nonostante le numerose avances, Amadeus non ottenne alcun risultato. Questa sarà l’occasione buona di convincere la moglie del duca Harry a partecipare in qualità di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024? Non ci resta che scoprirlo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amadeus (@amadeusonoio)

Nel frattempo i preparativi per la nuova edizione della kermesse canora continuano. Ancora non sappiamo nulla per quanto riguarda i cantanti in gara e le co-conduttrici ma sono già sono stati svelati alcuni nomi come per esempio quelli di Arisa, Andrea Delogu, Emma Stokholma e Elodie. In ogni modo, una cosa è certa. Non ci sono dubbi in merito alla partecipazione di Fiorello il quale presenzierà nel corso della quarta e ultima serata.