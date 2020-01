Meghan Markle, divorzio dal Principe Harry pronto? Meghan Markle, divorzio dal Principe Harry pronto? Secondo i bene informati i piani dell'ex attrice sarebbero proprio questi

Meghan Markle, divorzio dal Principe Harry già pronto per essere consegnato nel momento più opportuno? I bene informati e i soliti complottisti non hanno dubbi. Il piano dell’ex attrice sarebbe proprio questo. Dopo l’abbandono della Casa Reale inglese, ora l’addio al maritino ex coronato?

Prima Meghan Markle ha divorziato dalla monarchia inglese: una bella gatta da pelare per la Regina Elisabetta II. Ma il piano dell’ex attrice, che oggi vive in Canada con il principe Harry e il piccolo Archie, prevederebbe anche un altro divorzio. Quello del marito ormai senza corona. Secondo i rumors il divorzio potrebbe arrivare tra 3 o massimo 5 anni.

Che Meghan Markle non abbia mai sopportato la vita di Corte era chiaro sin dall’inizio. I suoi colpi di testa che hanno fatto infuriare la Regina e la cognata Kate Middleton sono ben noti. Ma una volta uscita dal rigido protocollo della Corona che lei non sopportava, non potrebbe godersi la sua vita con la bella famiglia che si ritrova e una carriera nuovamente spianata nel mondo dello spettacolo?

Harry è chiaramente diviso tra due fuochi. Ha seguito sua moglie, lasciando la sua famiglia d’origine. E lasciando suo fratello, con il quale ha sempre avuto un rapporto splendido. Deve aver creduto in Meghan e in Archie e per il loro bene ha preso una decisione davvero molto difficile. Ma c’è chi sostiene che presto potrebbe pentirsi amaramente della scelta fatta.

Il magazine Globe riportando le dichiarazioni dell’esperta di Corte Wayne Dupree scrive: Meghan divorzierà da Harry entro 5 anni. O forse 3″. Anche se già da tempo i rumors parlavano di un possibile divorzio, tra l’altro già approvato dalla Regina. Harry desidera una vita tranquilla, lontana dai riflettori, ma non è quello che vuole sua moglie. Meghan sente il richiamo di Hollywood e dei milioni che possono arrivarle”.

Anche Samantha, sorellastra di Meghan, ne è convinta. Non ci resta che aspettare e vedere chi aveva ragione!