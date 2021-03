Meghan Markle fu fotografata nella sera in cui confidò a Harry di voler morire. Le foto in cui si sforza di sembrare serena

È stato l’evento più atteso e più seguito di questo periodo. Stiamo parlando dell’intervista rilasciata dal principe Harry e da Meghan Markle a Oprah Winfrey. Un colloquio durato circa due ore e seguito da milioni di telespettatori in cui sono emerse rivelazioni shock sulla famiglia reale. Tra queste, il pensiero al suicidio da parte di Meghan e il razzismo della corona.

Durante l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, Meghan Markle rivive con immenso dolore il momento in cui ha pensato al suicidio ed ha rivelato al principe Harry le sue intenzioni. Si ricorda bene di quel momento Meghan. Poco dopo, infatti, sono state scattate le foto ufficiali della coppia alla Royal Albert Hall per un evento del Cirque du Soleil.

Ma i sorrisi e la gioia che i due fanno trasparire negli scatti è solo una finzione. Infatti, poco prima dell’evento, Meghan Markle ha rivelato a suo marito di aver pensato al suicidio e dunque di voler morire. Poco prima di assistere all’evento del Cirque du Soleil, Totem, Meghan rivela ad Harry i suoi pensieri sul suicidio.

Di quella serata, tuttavia, esistono foto ufficiali. Sono scatti in cui Meghan appare bellissima ed elegante. L’ex attrice, infatti, si mostra con uno splendido abito blu notte e, incinta di cinque mesi, accarezza il pancione mentre tiene stretta la mano del marito.

La calma e i sorrisi che traspaiono dagli scatti, però, in realtà è solo una maschera per nascondere la disperazione provata da Meghan in quel brutto periodo della sua vita. Ed è una disperazione talmente forte che nella sua testa rimbomba il pensiero di voler morire.

Le parole di Meghan Markle riguardo il suo pensiero del suicidio

Tuttavia, però, Meghan a quell’evento si era imposta di essere felice. Queste sono state le sue parole a riguardo: