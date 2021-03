Il principe Harry dovrà rientrare a Londra con urgenza, i sudditi preoccupati: cosa sta succedendo

Da Buckingham Palace avrebbero invitato il principe Harry a fare ritorno nel Regno Unito. La ragione sarebbe il quadro clinico estremamente critico del nonno Filippo, il consorte della Regina Elisabetta. Si tratterebbe, pertanto, dell’opportunità per dirgli addio. A riferire la notizia è la testata The Royal Observer, informata in via esclusiva da un contatto vicino alla Corona britannica.

Principe Harry richiamato per le condizioni di salute critiche del nonno

Da oltre due settimane il marito della monarca si trova ricoverato in ospedale. Ufficialmente, il ricovero dell’uomo è da imputare a un’infezione. Tuttavia, nel proseguo, al principe Filippo i medici hanno pure eseguito un’operazione al cuore e lo hanno trasferito in tre differenti strutture.

Preparativi per il funerale

Oltre a riportare la chiamata al principe Harry, The Royal Observer ha dichiarato di aver appreso da un insider che sarebbero attualmente in corso i preparativi per officiare il funerale. Secondo la fonte, verrà organizzata una grande funzione di Stato.

Per adesso non è giunta nessuna conferma ufficiale in merito. Difatti, l’ultimo aggiornamento fornito dalla royal family sulle condizioni di salute del principe Filippo risale a qualche giorno fa. Il 1° marzo è stato ricoverato presso un’altra struttura ospedaliera, sempre a Londra.

L’ultimo aggiornamento

In tale occasione l’ufficio stampa della famiglia reale aveva rilasciato la più recente nota. Nel testo diramato agli organi di informazione, si riportava come il Duca di Edimburgo (titolo reale del principe Filippo) era stato portato dal King Edward VII’s Hospital al St Bartholomew’s Hospital, dove i dottori avrebbero continuato a curarlo per un’infezione e, al contempo, eseguito dei test e tenuto sotto monitoraggio per una preesistente complicazione cardiaca.

Buckingham Palace avvisa il principe Harry

Inoltre, venivano date rassicurazioni: il Duca rimaneva a proprio agio e stava rispondendo al trattamento ma comunque si prevedeva la permanenza in ospedale almeno fino alla fine della settimana.