Il principe Harry e Meghan Markle stanno ormai vivendo la loro vita. L’addio della coppia alla corona ha creato non poco scompiglio all’interno della famiglia reale. Così come l’intervista dei due rilasciata ad Oprah Winfrey in cui Meghan ha rilasciato delle importanti dichiarazioni. Oggi, la duchessa si ritrova nuovamente al centro del gossip. Pare, infatti, che abbia partorito.

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza sono state poche le occasioni in cui la duchessa si è mostrata pubblicamente. Meghan Markle è apparsa in video per il Vax Live, evento per la promozione vaccinale contro il Covid-19.

Inoltre, ha fatto la sua comparsa, anche se per pochi secondi, nel trailer del documentario The Me You Can’t See, dedicato al tema della salute mentale e realizzato da Harry e Oprah Winfrey.

Oltre al trailer, però, sul web circolano altre immagini di questo progetto in cui si vedrebbe Meghan con un aspetto che sembra essere lontano da quello di una mamma in dolce attesa. Dunque, secondo molti utenti Meghan Markle ha già partorito.

Se ciò fosse vero, andrebbe a sostegno delle tesi di alcuni tabloid inglesi secondo i quali la duchessa si sarebbe recata qualche giorno fa in ospedale per partorire con qualche settimana di anticipo. Per molti, quindi, Meghan Markle ha partorito di nascosto.

Durante l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, Mrghan Markle aveva rivelato il sesso del nascituro, una femminuccia. Nessuna notizia, però, riguardo le tempistiche del parto con la citazione di nessuna data orientativa. Tra le varie ipotesi, si pensa che l’attrice di Suits potesse partorire a giugno.

Stanno diventando insistenti le voci riguardo un parto prematuro di Meghan Markle. Sono tanti gli indizi che fanno supporre ciò. Tra questi, anche alcune immagini che ritraggono Meghan sulla spiaggia insieme al piccolo Archie e che fanno pensare che la duchessa abbia già partorito. Dopo le tante voci su questa questione, si attende senza dubbio la conferma da parte dei diretti interessati.