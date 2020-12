Il Principe Harry torna a parlare del figlio Archie, e fa un’ammissione molto dolce. Il marito di Meghan Markle si sta impegnando davvero molto per migliorare il nostro mondo. Come il fratello William, anche Harry ha infatti deciso di rimboccarsi le maniche per portare un vero cambiamento globale.

E se il futuro erede al trono William si sta occupando principalmente dei problemi ambientali, Harry si sta battendo piuttosto per raggiungere una maggiore uguaglianza e per estirpare il razzismo e le differenze di genere dalla nostra società.

Entrambi sono obiettivi che fanno onore ai figli di Lady Diana, e che confermano ancora una volta quanta bontà d’animo la Principessa abbia trasmesso ai suoi ragazzi.

Meghan Markle ed Harry: cosa stanno facendo per migliorare il mondo?

Video Credit Entertainment Tonight

Ma cosa stanno facendo Harry e Meghan per portare un vero cambiamento nel mondo? Innanzitutto la coppia sta cercando di sensibilizzare quante più persone possibile in merito agli argomenti che abbiamo appena citato.

Pochi mesi fa, ad esempio, durante un’intervista che esplorava il tema del razzismo, Harry d’Inghilterra ha parlato con il manifestante del Black Lives Matter, Patrick Hutchinson, che divenne celebre dopo aver salvato un militante dell’estrema destra ferito mentre si scagliava contro chi chiedeva solamente un maggiore rispetto dei propri diritti.

Un gesto toccante, che ha scaldato il cuore di molte persone, ed ha dimostrato che l’odio non si vince con l’odio.

Durante la conversazione, il Duca del Sussex Harry ha parlato del futuro, e ha spiegato che il suo desiderio è quello di lasciare un mondo migliore per suo figlio e per le future generazioni. Proprio la nascita di Archie ha cambiato molto le prospettive del ragazzo:

E’ l’intero punto della vita. Essendo un papà, il punto centrale della vita è quello di lasciare un mondo migliore rispetto a quando l’ho trovato.

Almeno questo dovrebbe essere l’obiettivo di ogni genitore. Per raggiungerlo, Harry e Meghan si stanno dando davvero molto da fare. Oltre ad aver firmato un contratto con Netflix e Spotify, per la produzione di contenuti volti a migliorare la vita delle persone, Meghan Markle ha da poco finanziato una start-up volta a ridurre la disuguaglianza alimentare.

Insieme a Harry, Meghan ha anche lanciato la nuova organizzazione benefica Archewell, che si prefigge lo scopo di supportare battaglie come quelle della giustizia razziale, dell’equità di genere, intende arginare il fenomeno dei cambiamenti climatici, migliorare la salute mentale e scoraggiare l’incitamento all’odio online.

Foto da Instagram