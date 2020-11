Meghan Markle, Harry rischia tutto: deve far pace con William entro marzo

Il Principe Harry e il fratello William farebbero bene a seppellire al più presto l’ascia di guerra, con buona pace per Meghan Markle. A tornare sull’argomento, e a spronare i due fratelli a fare pace al più presto, è stato l’esperto Reale Robert Lacey, autore della nuova biografia Battle of Brothers.

Ebbene, in una recente intervista il biografo ha spiegato che se Harry non farà “pace” con la Famiglia Reale entro qualche mese, potrebbe perdere un altro ruolo chiave all’interno della Monarchia.

Nello specifico, Lacey ha spiegato che una volta trascorsi 12 mesi dal giorno in cui Harry e Meghan hanno rinunciato ai loro ruoli di membri Senior della Famiglia Reale, il giovane Principe potrebbe perdere anche il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines. Mancano ormai pochi mesi dunque. Meghan Markle ed Harry hanno annunciato la loro decisione all’inizio del 2020 , e se Harry non tornerà sui suoi passi, questo particolare ruolo sarà assunto automaticamente dal fratello William.

Video Credit LMT ROYAL

La posizione dei Royal Marines è in sospeso fino alla fine del periodo di revisione. Ci sono state storie secondo cui [l’incarico, Ndr] sarebbe stato già assegnato a William. Se fosse così, sarebbe la fine,

ha spiegato Lacey, aggiungendo che presto la Regina, il Principe Carlo e il Principe William rivedranno i rapporti di Meghan Markle ed Harry con la Monarchia. La scadenza (se così possiamo definirla) sarebbe fissata per il mese di Marzo 2021. Dal canto suo, pare che il Duca del Sussex abbia già espresso in passato la sua profonda tristezza per aver rinunciato al suo ruolo all’inizio dell’anno.

Meghan Markle ed Harry: addio per sempre alla Monarchia?

Secondo voi, Meghan ed Harry diranno addio per sempre alla Monarchia? Non rimane che attendere qualche mese per scoprire quali saranno le loro prossime mosse. Nel frattempo, possiamo però avanzare alcune ipotesi.

Quasi certamente infatti la coppia continuerà a vivere negli Stati Uniti, dove tra l’altro Meghan Markle ha recentemente ottenuto una grande soddisfazione durante le ultime elezioni politiche, con la vittoria del nuovo Presidente Biden.

Come se non bastasse, Harry e Meghan hanno anche avviato ufficialmente la loro organizzazione benefica Archewell, e stanno portando avanti una lunga serie di progetti molto importanti.

Viene spontaneo pensare che Harry si sia lasciato la Monarchia alle spalle. A noi non rimane quindi che attendere ulteriori sviluppi!

Foto da Marie Claire