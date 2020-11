Meghan Markle ed Harry rilasceranno presto rivelazioni sconvolgenti

Meghan Markle ed Harry rilasceranno presto dichiarazioni scottanti in merito alla vita a Corte

Meghan Markle ed Harry potrebbero presto rilasciare dichiarazioni scottanti in merito alla Regina Elisabetta e alla Monarchia inglese in generale. Ad avvisare la Regina ci ha pensato l’ex maggiordomo della Principessa Diana, il quale fa sapere che è solo questione di tempo, ma presto i Sussex rilasceranno un’intervista shock!

Come ben sappiamo, quando Meghan ed Harry hanno annunciato di voler fare un passo indietro dal loro ruolo di membri “senior” della Famiglia Reale, la Regina ha vietato loro di usare i titoli reali per scopi lavorativi. Quei giorni sono ormai lontani, è evidente. Superata la delusione, Meghan Markle e il marito hanno infatti firmato un accordo molto vantaggioso con Netflix, ed hanno anche lanciato la loro organizzazione benefica Archewell.

Ebbene, secondo l’esperto reale ed ex maggiordomo Paul Burrell, Meghan ha in serbo una mossa che non sarà affatto gradita alla Regina Elisabetta.

Video Credit ITV

Meghan è una donna moderna con idee moderne, e farà le cose in modo diverso,

ha spiegato Burrel, aggiungendo che la presenza di Harry e Meghan su Netflix dovrebbe già far tremare qualche sedia a palazzo.

Meghan Markle su Netflix: cosa dobbiamo aspettarci?

In primo luogo, l’ex maggiordomo ammette che vedere la coppia nella vita quotidiana sarebbe già uno spettacolo da non perdere, ma a rendere il tutto ancor più intrigante potrebbero essere le dichiarazioni che Meghan ed Harry potrebbero rilasciare in merito alla loro vita a Palazzo.

Del resto, lo stesso Principe Filippo, ai tempi del cosiddetto Megxit, si dimostrò molto turbato. Di fronte a una coppia di Reali che sceglie di lasciare la Monarchia e tutti i vantaggi che essa offre, chiunque si sarebbe chiesto infatti cosa ci fosse di tanto terribile a Corte da aver costretto i due giovani alla fuga.

E chissà che Harry e Meghan non decidano proprio di rivelarci qualche retroscena in merito alla loro vita insieme a Palazzo? Del resto, secondo l’ex maggiordomo, l’obiettivo di Neflix è quello di vedere Harry e Meghan di fronte alla telecamera, e non dietro. La produttrice Lizzie Robinson avrebbe infatti fatto sapere:

Fanno un lavoro molto importante ma l’attrazione di Harry e Meghan sono loro stessi. La gente vuole sentirli e vederli.

Chissà quali scottanti rivelazioni emergeranno nei prossimi mesi!

Foto da Page Six