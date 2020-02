Meghan Markle, secondo figlio e divorzio da Harry: l’amica svela il piano Meghan Markle vorrebbe un secondo figlio prima di chiedere il divorzio a Harry. Per sbaglio un'amica rivela il suo diabolico piano

Meghan Markle avrebbe da tempo un piano segreto. Un’amica pare abbia svelato per sbaglio i prossimi passi dell’ex attrice di Suits. Dopo il divorzio dalla Casa Reale inglese, avrebbe in mente di fare un secondo figlio per chiedere poi il divorzio a Harry.

Il primo passo del piano è stato attuato con la Megxit, l’uscita di Meghan Markle e del principe Harry dalla Casa Reale inglese. E mentre c’è chi dice che l’ex attrice abbia in mente a breve (3-5 anni al massimo) di separarsi anche dal marito, ecco che un’amica di Meghan svela il suo diabolico piano. Per sbaglio.

Misha Nonoo, stilista, è molto amica di Meghan Markle. Si conoscono dai tempi di Suits e anche quando Meghan era in Inghilterra si sono sempre tenute in contatto. La fashion designer, che attende il primo figlio dal marito Mikey Heiss, sposato a Roma alla presenza anche dell’ormai ex coppia reale inglese in un’intervista racconta che ora il loro rapporto è diventato ancora più stretto, perché possono scambiarsi consigli sulla gravidanza.

C’è chi ha letto in queste parole la voglia dell’ex attrice di Hollywood di dare un fratellino ad Archie. La fretta messa a Harry per lasciare la famiglia reale inglese sarebbe da addebitarsi proprio alla voglia della neo mamma di godersi una seconda maternità in tutta tranquillità, senza l’intrusione dei media. E c’è chi afferma di avere già visto un pancino sospetto.

Secondo i rumors, però, nei suoi piani ci sarebbe non solo la volontà di allargare la famiglia, ma anche di abbandonare Harry. Anche perché sono troppo diversi. Lei sicuramente vorrà tornare a essere una diva, mentre lui avrebbe solo bisogno di un po’ di sana tranquillità.

Chi dei due cederà per far felice l’altro?