Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Melory Blasi che ha lasciato il mondo del web sena parole. La sorella di Ilary Blasi ha perso il lavoro e attualmente è disoccupata. A diffondere tale notizia è stata lei stessa attraverso i suoi account social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente a sorella di Ilary Blasi è finita al centro della cronaca rosa. A rendere protagonista Melory di un gossip sono state alcune rivelazioni diffuse da lei stessa sui social in merito alla sua vita privata. Stando alle sue parole, la donna, la quale lavorava come ortottista, avrebbe perso il lavoro.

Senza alcuna ombra di dubbi, la maggior parte delle persone conosce Melory Blasi per essere la sorella di Ilary Blasi. A differenza di quest’ultima, la donna è lontana dal mondo dello spettacolo. Nell’anno 2012 si è laureata in Ortottica presso l’Università Cattolica Del Sacro Cuore di Roma.

In seguito, precisamente nell’anno 2015, ha conseguito anche una seconda laurea in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie presso L’Università di Tor Vergata. Malgrado tutti i suoi impegni, attualmente ha perso il lavoro ed è diventata disoccupata.

A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso una serie di Instagram Stories. Con queste parole la ragazza ha raccontato il tutto ai suoi fan:

Non è facile per me accettarlo, dopo tutti questi anni di impegno, studio e dedizione al mio lavoro. Ma lo voglio affrontare così, con il sorriso e una linguaccia. Inoltre spero di abbattere i pregiudizi che a volte vengono fatti dietro a un semplice cognome! Ce la faremo, si ricomincia. P.S. Ma avete visto che movimento di spalle?.

La sorella di Ilary Blasi, che ha reso pubblica la notizia anche su Tik Tok attraverso un video, cos’ ha concluso il suo racconto:

In realtà io sono una ragazza normale, che ora cerca un lavoro come tante altre ragazze. Purtroppo siamo in tanti in questa situazione, ma essere mamma è già un lavoro, e anche molto impegnativo e, finchè posso, mi godo la mia famiglia e la mia piccolina.