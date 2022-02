Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Tomaso Trussardi che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre imprenditore ha smesso di seguire su Instagram Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Il motivo? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A seguito dei numerosi rumors sulla separazione con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi torna ad occupare il primo posto nella cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista il noto imprenditore di un gossip è stato un gesto che di certo non è passato in osservato agli utenti del web. Ecco tutti i dettagli.

Da qualche settimana sui social non si fa altro che parlare della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due hanno maturato insieme la decisione di mettere un punto definitivo al loro matrimonio rimanendo in buoni rapporti per amore delle loro figlie Sole e Celeste. Malgrado tutto ciò, di recente l’imprenditore ha compiuto un gesto che mai nessuno si aspettava.

L’amministratore delegato dell’azienda Trussardi ha smesso di seguire su Instagram sia Michelle Hunziker sia Aurora Ramazzotti. Tuttavia, è proprio dai social che emerge la possibile spiegazione: il bacio della conduttrice svizzera con Eros Ramazzotti.

Il bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a Michelle Impossible

Infatti, tra gli ospiti più attesi della prima puntata di Michelle Impossible c’era anche Eros Ramazzotti. Quest’ultimo è andato in scena sul palco cantando “Più bella cosa”, il brano scritto anni fa per la sua ex moglie. Al termine dell’esibizione, tra i due è scattato un appassionante bacio che ha fatto sperare tutti i telespettatori in un ritorno di fiamma.

D’altronde, lo stesso Tomaso Trussardi, in occasione di un’intervista al “Corriere Della Sera”, con queste parole aveva espresso la sua opinione in merito al cantante: