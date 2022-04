Preparati perché è in arrivo il nuovo accessorio trendy dell’estate 2022, un paio di ciabatte che non potrai non avere in casa, al mare o anche in piscina, dove si sentiranno sicuramente “nel loro habitat”. Michelle Hunziker con le ciabatte a forma di pesce lancia una tendenza decisamente discutibile. E alquanto trash.

Fonte foto da Instagram di therealhunzigram

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker cerca di andare avanti con la sua vita. In tv la vediamo impegnata in molti progetti, ma forse non tutti sanno che ha anche un marchio di cosmetici, Goovi.

Insieme al suo staff ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta su Instagram mostrando un accessorio che una delle sue collaboratrici ha deciso di regalarle. Tu indosseresti mai un paio di ciabatte a forma di pesce?

Le ciabapesce indossate da Michelle Hunziker stanno facendo il giro del web. Si tratta di un paio di ciabatte rasoterra che riproducono alla perfezione la forma di un pesce.

Aperte davanti proprio all’altezza della bocca aperta del pesce, ecco una calzatura che l’ex moglie di Tomaso Trussardi e di Eros Ramazzotti ha trovato così divertenti da proporle anche ai suoi fan, per chiedere loro cosa ne pensassero.

Fonte foto da Instagram di therealhunzigram

Michelle Hunziker, le ciabatte a forma di pesce spopoleranno questa estate?

La bella Michelle ha deciso di abbinare le sue ciabapesce a un total look di jeans formato da un paio di pantaloni palazzo a vita alta e un crop top. E non ci stanno poi nemmeno male…

Fonte foto da Amazon

Le pantofole pesce, però, non sono una novità. Chi ricorda Maria Teresa Ruta al GF Vip 2020 mentre indossava un paio di pantofole a forma di pesce che non sono passate inosservate? Ora Michelle Hunziker rincara la dose. Se questa estate noterete calzature del genere in spiaggia, in città o a bordo piscina, sapete a chi dare la colpa… Lo sai che le puoi anche trovare su Amazon?