Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Tomaso Trussardi che ha lasciato il mondo del web senza parole. Qualche mese fa il celebre stilista ha avuto un incontro con Marica Pellegrinelli. Dunque, questo fa ipotizzare che i segnali della crisi con Michelle Hunziker c’erano già.

Dopo i numerosi rumors che circolano sul web riguardo alla separazione con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi finisce di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista lo stilista di un gossip è stato l’incontro con Marica Pellegrinelli avvenuto qualche mese fa. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

In questi giorni sui social non si fa altro che parlare del matrimonio finito tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due hanno annunciato la loro rottura attraverso un comunicato stampa affermando di mantenere il massimo riserbo in rispetto della loro privacy. Dunque non è giunta nessuna ulteriore spiegazione sui motivi della rottura.

Tuttavia, sembra che i segnali della loro crisi erano già emersi da tempo. In particolare, è stato il portale “Aciclico” a rivelare un incontro avvenuto nel mese di ottobre tra lo stilista e l’ex di Eros Ramazzotti. Stando alle parole della fonte, i due si erano incontrati in modo del tutto causale.

Ad oggi, in vista della separazione della coppia, quell’episodio può essere interpretato come un indizio della loro crisi. Probabilmente già in quel periodo Michelle e Tommaso stavano vivendo le difficoltà del matrimonio in quanto lo stesso stilista era in completa solitudine per le vie di Milano.

Numerose sono le persone che si sono poste le stessa domande: che cosa si erano detti Tomaso e Marica Pellegrinelli quel giorno? L’imprenditore gli aveva confessato i motivi per cui Michelle Hunziker non era con lui in quel momento? Oppure si erano salutati normalmente? Si tratta di supposizioni che non fanno altro che confermare che già ad ottobre tra la coppia c’era una distanza incolmabile.