Dopo l’addio ufficiale a Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker si è mostrata sui social con un abito scintillante. La conduttrice ha reso pubblica la separazione definitiva tra lei e il noto stilista e si è subito dedicata al suo lavoro. Ci sarà anche lei tra gli ospiti di Sanremo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno della televisione italiana. Dopo giorni in cui l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è resa protagonista del gossip a causa delle indiscrezioni sulla presunta rottura tra lei e Trussardi, la donna finisce di nuovo al centro della cronaca rosa.

Questa volta i numerosi rumors emersi sulla conduttrice riguardano la possibilità che lei stessa partecipi in qualità di ospite al Festival di Sanremo. Ma cosa avrà fatto pensare una cosa del genere agli utenti del web? Il vestito scintillante sfoggiato sui social.

Infatti, a seguito della rottura con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker non si è chiusa in se stessa. Al contrario la conduttrice ha deciso di dedicarsi al suo lavoro e attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato ai fan un meraviglioso abito firmato Giorgio Armani. Con tale gesto, la donna ha voluto preannunciare delle novità ma senza specificare altro.

Lei stessa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui appare senza un filo di make-up: niente rossetto, niente eyeliner, solo bellezza naturale. Queste sono le parole che si possono leggere nella didascalia:

Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta.