Nel coros delle ultime ore è giunta una triste notizia che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. Mike Mora è morto a seguito di una lunga lotta contro il cancro allo stomaco. A rendere pubblico il triste annuncio sono stati i rappresentanti della cantante Kelis, sua moglie. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglo.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Mike Mora. Il celebre fotografo nonchè marito della cantante di Kelis stava combattendo una lunga lotta contro il cancro allo stomaco giunto al quarto stadio. Inizialmente, quando per la prima volta lui stesso aveva dichiarato di essere malato, i dottori gli avevano dato 18 mesi di vita.

A diffondere la tragica notizia della morte di Mike Mora sono stati i rappresentanti di sua moglie Kelis, la celebre cantante. In particolare, con queste parole Steve Satterwaite ha deciso di dare l’ultimo addio al fotografo:

Il 37enne ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Nonostante questo, lo scorso anno lui stesso anno aveva rivelato di iniziare ad accusare qualche sintomo del cancro, in particolare un dolore lacinante allo stomaco.

Per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, il ragazzo aveva anche creato un post sui social in cui c’era scritto:

Ho sempre pensato di avere un’ulcera, non avevo alcuna idea di cosa mi stesse per succedere. Adesso eccomi qui in un letto d’ospedale, durante la pandemia. Solo.