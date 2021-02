Mondo dello sport in lutto, il campione muore dopo due mesi di battaglia contro il Covid

Lutto nel mondo sportivo. L’ex pilota e team manager della Gresini Racing, Fausto Gresini, è morto. A dare conferma della notizia la sua famiglia. L’ex pilota non ce l’ha fatta e se ne va dopo una lunga battaglia contro il Covid-19. Si è spento per sempre nel reparto di terapia intensiva di Bologna.

Dopo il via vai di notizie riguardo la sua morte, smentite poi dalla sua famiglia, ora è ufficiale. L’ex pilota e manager del team Gresini Racing, Fausto Gresini, non ce l’ha fatta ed ha perso la sua battaglia contro il Covid. Se n’è andato a 60 anni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bologna. Un lutto che ha colpito tutto il mondo dello sport.

Questo è il tweet pubblicato dal suo team Gresini Racing con il quale è stata annunciata la triste notizia:

La notizia che non avremmo mai voluto dare, e che purtroppo siamo costretti a condividere con tutti voi. Dopo quasi due mesi di lotta contro il Covid, Fausto Gresini è tristemente scomparso, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni.

Dunque, come anche dichiarato dalla sua famiglia, Fausto Gresini non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia contro il Covid. Circa due mesi fa era iniziato il triste calvario, dal momento che il virus lo aveva colpito in maniera intensa. Nelle ultime settimane, invece, si era verificato un peggioramento tanto che il bollettino medico descriveva un quadro clinico grave.

Già da giorni circolavano notizie riguardo la sua morte, ma queste erano sempre state smentite dalla famiglia. Smentite che tenevano accesa nei famigliari la speranza che tutto potesse andare per il meglio. Oggi, però, il triste epilogo.

Sono stati tanti i messaggi di cordoglio. Il più importante, però, quello del figlio Lorenzo che ha condiviso sui social uno scatto che ritrae Fausto Gresini sorridente e felice durante il ritiro un premio. Sotto, una semplice ma intensa didascalia: