Nadia Toffa: Margherita Rebuffoni a La vita in diretta parla della nipote Alba Nadia La madre di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni svela durante il collegamento con La vita in diretta un particolare inedito sulla nascita della nipote Alba Nadia

Nadia Toffa avrebbe dovuto festeggiare il suo 41essimo compleanno il 10 giugno 2020 ma un destino crudele l’ha portata via ai suoi affetti. Sua madre, Margherita Rebuffoni ospite in collegamento a La vita in diretta ha voluto ricordarla e ha rivelato anche un particolare inedito sulla nipote Alba Nadia figlia della sorella dell’amata conduttrice, Silvia Toffa.

Nadia Toffa, l’amata conduttrice de Le Iene, avrebbe festeggiato il suo 41essimo compleanno il 10 giugno del 2020. Purtroppo, la giornalista bresciana si è spenta prematuramente il 13 di agosto del 2019. Sua madre, Margherita Rebuffoni, ospite a La vita in diretta, l’ha ricordata con parole toccanti che hanno fatto commuovere tutti, in studio e a casa.

“Quando guardo la sua foto mi dà una forza, mi trasmette nel cuore una serenità, non ho più paura di niente”.

Poi, parlando con Lorella Cuccarini, la donna ha rivelato un particolare inedito sulla nipotina di Nadia Toffa, Alba Nadia. La bimba è figlia della sorella della conduttrice bresciana, Silvia Toffa. A quanto pare, Nadia Toffa aveva percepito la gravidanza della sorella anche se non lo sapeva.

La piccola è nata pochi mesi fa ed è stata chiamata Alba Nadia, nel suo ricordo. Una sensibilità fuori dal comune la sua… che ha commosso tutti così come il racconto della madre Margherita Rebuffoni:

“Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale”.

Margherita Rebuffoni ha parlato poi di Nadia Toffa e della sua infanzia. Era una bambina molto vivace e piena di energie, “un’incosciente” a volte e un vero “peperino”, come l’ha definita la madre aggiungendo: “Già da piccolissima faceva ginnastica artistica acrobatica e sciava”.

La madre di Nadia Toffa ha parlato anche della sua generosità, del suo senso di giustizia e del suo altruismo:

“Difendeva i suoi compagni di classe, era la protettrice degli audiolesi della scuola”.

Una persona straordinaria che manca a tutti, adesso più che mai. Nel giorno del suo compleanno, i suoi colleghi de Le Iene l’hanno voluta ricordare postando messaggi dedicati a lei sui social.