Noemi Bocchi, sparito il cane regalato a Cristian: che fine ha fatto?

Sebbene siano passati alcuni mesi dall’addio più clamoroso dell’estate 2022, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far rumore sui social. Nel corso delle ultime ore a finire al centro della cronaca rosa è stata Noemi Bocchi la quale aveva regalato un cane a Cristian. Tuttavia, il cucciolo in questione è sparito, ma che fine ha fatto? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono tornati ad occupare il centro delle news. Questa volta a rendere la coppia protagonista di un gossip è stato il giallo del nuovo cane di Cristian Totti sparito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

In occasione del compleanno del 17enne, era stata la stessa compagna di Francesco Totti a regalarglielo lo scorso 6 novembre. In ogni modo, a distanza di qualche giorno, si sono perse le tracce del cucciolo. A rivelarlo è stato “Dagospia“:

Dov’è finito il cucciolo? Ah, saperlo…

Tuttavia, non è la prima volta che a casa Totti sparisce un animale. Infatti, lo scorso mese di agosto a smarrirsi era stato il gatto Alfio il quale poi è stato ritrovato. Invece, attualmente del nuovo cane di Cristian Totti non si hanno ancora notizie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Francesco Totti e Ilary Blasi: la separazione

Nel frattempo, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno affidato il divorzio nelle mani dei loro rispettivi avvocati. Nel corso degli ultimi giorno, i legali della coppia sono impegnati a trovare un accordo che possa soddisfare entrambi gli ex coniugi. Il giorno 11 novembre l’ormai ex coppia si è trovata dinanzi al giudice a discutere della questione relativa al possesso di Rolex, gioielli, borse e scarpe griffate. Lo scorso giugno era stata la stessa Ilary Blasi a sottrarre al suo ex compagno una prestigiosa collezione di orologi la quale ancora non viene restituita.