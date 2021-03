Paola Caruso avrebbe trovato un nuovo amore. Come testimoniano anche le foto pubblicate dal giornale ‘Nuovo Tv’, l’ex protagonista di Avanti un Altro avrebbe ritrovato la felicità. A rubare il cuore della showgirl è il pugile Dario Socci con il quale Paola Caruso sta vivendo questa nuova storia d’amore.

Lui è il pugile Dario Socci e sembra proprio aver rubato il cuore di Paola Caruso. I due, infatti, sono stati paparazzati dal settimanale ‘NuovoTv’ insieme a felici. Anche se avrebbero voluto tenere un po’ per loro la nascita di questo nuovo amore, Paola Caruso e il fidanzato Dario Socci sono comunque felici di annunciare a tutti la lieta notizia.

Dario Socci, il nuovo amore di Paola Caruso

E in un’intervista Paola Caruso racconta di come sta vivendo questo nuovo periodo e di come sia stato difficile cominciare una nuova storia d’amore dopo tutte le sofferenze passate. Queste sono state le parole di Paola Caruso riguardo ciò:

Dopo due anni, non è stato facile per me aprirmi con un altro uomo, con quello che avevo passato.

Oltre a ciò, la showgirl racconta il suo nuovo amore Dario Socci. L’ex protagonista di Avanti un altro racconta di un ragazzo timido e dal cuore buono, oltre che con moltissimi valori. Il pugile Dario Socci viene descritto da Paola Caruso come un ragazzo semplice, nonostante abbia girato il mondo. Ecco le sue parole:

Dario con me è molto timido ed è di una dolcezza infinita. Se lo guardo negli occhi, non riesce neanche a reggere lo sguardo da quanto si imbarazza. Poi mi piace il suo cuore d’oro.

Dunque, dopo le tante sfide che la vita le ha messo davanti, Paola Caruso sembra aver trovato davvero la felicità accanto a Dario Socci. I due, nonostante le intenzioni di mantenere riservata la loro storia, non si nascondono più e si mostrano più felici e innamorati che mai.