Olly esce allo scoperto: la rivelazione shock su Rosa Chemical

Tra i 24 cantanti big in gara nella 73esima edizione del Festival Di Sanremo, i telespettatori hanno potuto vedere Olly esibirsi con il brano “Polvere” sul palco del Teatro Ariston. Nel corso delle ultime ore, il giovane artista si è reso protagonista di una rivelazione shock nei confronti di Rosa Chemical. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nonostante sia trascorso qualche giorno dalla fine delle kermesse canora, alcuni episodi avvenuti sul palco del Teatro Ariston continuano ad essere oggetto di critiche. Per esempio, il bacio scattato tra Rosa Chemical e Fedez non smette di far chiacchierare il web. Tuttavia, adesso a rendere ancora più intrigante la situazione ci ha pensato Olly il quale è finalmente uscito allo scoperto.

Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata a Lundini, il cantante ha ammesso di provare attrazione nei confronti del suo collega. Queste sono state le sue parole:

Tra me e Rosa Chemical c’è attrazione, di qualsiasi tipo. Anche sessuale.

Olly: chi è il giovane big in gara alla 73esima edizione del Festival Di Sanremo

Olly è un giovane cantante di origini genovesi. Classe 2001, l’artista ha iniziato la sua carriera musicale nell’anno 2016. Dopo essere stato in grado di conquistare i primi posti a Sanremo Giovani, quest’anno ha partecipato alla 73esima edizione della kermesse canora condotta da Amadeus. Con il brano intitolato “Polvere”, il ragazzo si è posizionato al 24esimo posto della classifica.