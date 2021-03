“Orecchini insanguinati” in regalo: Meghan Markle nel mirino delle critiche

Meghan Markle è “abbonata” alle polemiche. Stavolta finisce nell’occhio del ciclone per un paio di orecchini. I tabloid d’oltremanica hanno “rispolverato” una vicenda riemersa tramite un’intervista concessa negli Stati Uniti, dove la duchessa di Sussex indossa il regalo nuziale di Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita, durante una visita nel 2018 alle Fiji.

Meghan Markle: testimonianze sconvolgenti

Le testimonianze risultano sconvolgenti, tenendo peraltro conto che l’incontro sarebbe avvenuto ad appena una ventina di giorni dall’assassinio di Khashoggi, dietro il quale si sospetta ci sia stato un ordine diretto dell’erede al trono di Riad.

Ripercussioni sull’immagine e la reputazione

Le rivelazioni hanno finito per ripercuotersi sulla reputazione e l’immagine di Meghan Markle, a pochi giorni dalla messa in onda rilasciata assieme al consorte Harry negli States, dove da mesi si sono trasferiti, una volta, traumaticamente, rinunciato allo status di membri senior di Buckingham Palace. Dichiarazioni dalle quali la Royal Family teme ricreino un imbarazzo mai più vissuto dall’odissea della principessa triste, Lady Diana.

A emergere è stata la storia del compromettente regalo di nozze del principe saudita: un paio di orecchini vistosi. Ma non finisce qua. Secondo il Times, nel 2018 sono piovute accuse di presunto “bullismo” che Meghan Markle avrebbe perpetrato all’entourage di corte.

Critiche dalle collaboratrici

Stando al giornale di Rupert Murdoch, che ha contattato diverse gole profonde, l’ex attrice di Suits avrebbe maltrattato lo staff personale. In particolare le collaboratrici. Una delle insider ha parlato di manipolazione e crudeltà emotiva, mentre un’altra ha affermato di essere stata umiliata.

Meghan Markle: la versione dei fatti a tre anni di distanza

In base a quanto riporta la testata, il materiale scottante sarebbe giunto in redazione a tre anni di distanza dei fatti da ex collaboratori, determinati a rendere nota la loro versione sul periodo passato “al servizio” dei Sussex, quando erano ancora parte integrante attiva della famiglia reale. E quando lo staff era ancora in comune con quello di Kate Middleton e il principe William, cognata e fratello maggiore ormai ai ferri corti con loro.