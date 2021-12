Ornella Vanoni assente a Domenica In a causa di un inconveniente in treno, ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Ornella Vanoni che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre personaggio televisivo doveva essere presente nella puntata di Domenica In. Tuttavia, una caduta in treno le ha impedito di raggiungere lo studio del programma. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ornella Vanoni assente a Domenica In a causa di una caduta in treno. Il celebre personaggio televisivo stava viaggiando sul mezzo di trasporto quando, per andare in bagno ha subito un piccolo incidente. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Di recente Ornella Vanoni si è resa protagonista di un piccolo incidente. La celebre cantante e attrice dovrebbe essere stata presente nella puntata di Domenica In andata in onda sulle reti Rai il 12 dicembre 2021. Peccato che la donna, a causa di una caduta in treno, si è vista costretta a rinunciare all’invito di Mara Venier.

Alla luce della sua assenza, la donna è stata in collegamento con Mara Venier dallo studio ed ha raccontato quanto le era accaduto. Queste sono state le parole della cantante e attrice italiana:

Stavo andando in bagno, quando il treno ha fatto una brusca frenata.

Il nuovo film di Genovesi “7 donne e un mistero”

L’attrice italiana avrebbe dovuto essere uno degli ospiti di Domenica In per presentare “7 donne e un mistero“. Si tratta del film di Alessandro Genovesi il quale sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 25 dicembre 2021.

Tuttavia in studio erano presenti le altre protagoniste della pellicola. Stiamo parlando di Benedetta Porcaroli, Margerita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Micaela Ramazzotti e Luisa Ranieri.