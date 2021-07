Solo qualche giorno fa Diana Del Bufalo è stata al centro del gossip per la presenza nella sua vita di un presunto nuovo amore. Ora, invece, una pioggia di critiche si è abbattuta sulla cantante per aver rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il catcalling. Le parole di Diana Del Bufalo riguardo questa tema non sono per niente piaciute al popolo del web che l’ha fortemente criticata.

Il popolo del web un fiume in piena contro Diana Del Bufalo. In queste ore l’attrice e cantante si ritrova al centro delle critiche per aver rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il catcalling. In alcune Instagram Stories, infatti, l’attrice ha ironizzato sul tema tanto delicato con queste parole:

Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling…

A queste dichiarazioni Diana Del Bufalo ha aggiunto il racconto di alcuni apprezzamenti a lei fatti da parte di due uomini mentre era in macchina. Queste le sue parole:

Aho ah bella… ah bona… […] Ma in questo stato? Siete falsi!

Inutile dire che dopo la condivisone di tali parole, l’attrice e cantate si è ritrovata al centro di numerose critiche. Molti, infatti, non ha apprezzato le parole di Diana Del Bufalo sulla quale si è scatenata una vera e propria bufera social.

In realtà, Diana Del Bufalo stava commentando il fatto di essere uscita di casa senza trucco e di aver ricevuto alcuni apprezzamenti da parte di due uomini. Queste sono state le sue dichiarazioni:

Guidavo ero dentro la macchina, e due uomini, a distanza di cinque minuti prima uno e poi un altro, abbella, abbona, ma in questo stato? Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, ma siete falsi però, siete falsi.

Attualmente il catcalling è un argomento citato spesso da numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Una delle prime a parlarne è stata Aurora Ramazzotti. La ragazza, infatti, si è scagliata contro questo fenomeno nei confronti delle donne, ritenuto fuori luogo e da condannare.