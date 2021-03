Outing inaspettato per una naufraga all’Isola dei Famosi: “Ho amato una donna”

Clamorosa confessione in Honduras: un coming out in piena regola

All’Isola dei Famosi Vera Gemma è una delle protagoniste più chiacchierate e discusse di queste prime settimane. In studio è sempre presente Jeda, il suo fidanzato di 22 anni (28 in meno della partner), che lavora come manager nella musica trap.

La dolce intesa tra Jeda e Vera Gemma ha suscitato la curiosità dei telespettatori. La sorella dell’attrice, ospite di Live – Non è la d’Urso, ha svelato che il ragazzo l’ha corteggiata per diversi mesi. Ci sono serviti 9 mesi affinché la conquistasse. Nove mesi in cui le ha dedicato canzoni, le ha scritto. In pieno lockdown. Ha trovato la via per entrare nelle sue grazie, poi si è trasferito a Roma a casa di lei.

Tuttavia, Vera Gemma ha una indole particolare e, nell’adventure game di Canale 5, si è già autoproclamata regina delle milf. La donna ha decisamente apprezzato il fascino del neo naufrago Andrea Cerioli, così come in passato aveva mosso complimenti ad Akash Kumar. Nel corso della puntata inaugurale, aveva dichiarato che un giretto con il modello dagli occhi di ghiaccio se lo sarebbe concessa volentieri.

La figlia dell’indimenticato Giuliano Gemma ha commentato pure l’avvenenza di Andrea Cerioli. Parlando con Ilary Blasi, ha scherzosamente “tranquillizzato” la conduttrice: se lo sarebbero giocate benissimo l’ex tronista di Uomini e Donne.

Tommaso Zorzi ha dato il benvenuto alla presenza di nuovi addominali. Ha sbirciato sui social ed è rimasto piacevolmente colpito dal ragazzo mentre è in costume. Eppure, Vera ha fatto coming out, confessando di aver perso la testa per una donna. Ha avuto esperienze di ogni tipo in passato – ha affermato -, e se ne è follemente innamorata.

Si ricorda del notevole scandalo generato. Dunque ha avuto esperienze omosessuali e non, ma per lei la normalità è un concetto davvero relativo. Le è capitato di provare dei sentimenti verso una donna, salvo poi accorgersi di essere troppo attratta dai maschi.