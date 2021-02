Serena Enardu, avete mai visto la sua casa? Elegante, moderna e dalle tonalità chiare, resterete meravigliati dal suo arredamento

Serena Enardu vive in Sardegna, in una bellissima casa dove abita insieme al figlio Tommaso.

Serena Enardu, l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi dove ha partecipato come tronista. Venuta alla ribalta per la sua storia piuttosto tormentata con il corteggiatore Giovanni Conversano. I due hanno vissuto dei mesi insieme, poi la loro storia è finita anche in malo modo. Da diversi anni ormai, Serena ha una relazione con il cantante Pago. Entrambi hanno partecipato al Grande Fratello Vip. Serena è nata a Quartu Sant’Elena in Sardegna ed è proprio li che abita tutt’oggi insieme al figlio Tommaso. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Serena Enardu

Grazie alle tante foto che Serena posta sul suo profilo Instagram molto spesso, è possibile ammirare la sua bellissima casa. I colori predominanti della casa dell’ex tronista di Uomini e Donne sono il bianco, il crema ed anche il beige. Questi sono i colori che ritroviamo in ogni stanza, in particolar modo nella sala, nel bagno ed in cucina.

Molto bello il salotto di Serena, spesso protagonista delle Instagram Stories e delle foto dell’ex gieffina. In questa stanza si trova un divano damascato bianco e crema in vellutino. Le pareti di questa stanza sono bianche e Serena ha deciso di arredarla seguendo uno stile minimal. Ovviamente non mancano complementi d’arredo ed elementi piuttosto ricercati, come uno specchio decorato vintage ed un grande tavolo in legno chiaro.

Al soffitto un bellissimo lampadario che diffonde una luce davvero meravigliosa. Anche in bagno i colori predominanti sono quelli del bianco e del beige che fanno da padrone e sono in contrasto con dettagli in vetro, come il box doccia e le mensole. A rendere la stanza ancora più particolare un bellissimo mosaico di piastrelline beige che rivestono l’intero bagno.

La cucina è super moderna, rigorosamente bianca con dei dettagli in acciaio. In questa splendida casa Serena Enardu vive insieme al figlio Tommaso e Pago. I due sembrano essere tornati insieme, dopo l’ennesima separazione avvenuta qualche mese fa.

Leggi anche: Eleonora Daniele, avete mai visto la sua casa? Sita nel centro di Roma, il colore predominante di tutte le stanze non passa di certo inosservato