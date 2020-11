Dopo alcuni mesi di completa assenza, Pamela Prati torna in scena con un nuovo progetto. Infatti, la celebre showgirl ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo il quale si intitola Mariposita. Si tratta di una canzone che lei stessa ha voluto dedicare a sua madre e alla sua infanzia. Peraltro, la donna è tornata a sfogarsi anche sul caso Mark Caltagirone.

è tempo di grandi novità per Pamela Prati. Questa volta la showgirl ha sorpreso tutti i suoi fan con l’arrivo della sua nuova canzone Mariposita. Non solo. A seguito di alcuni mesi in cui il silenzio ha fatto da padrone, la showgirl ha deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo sullo scandalo Mark Caltagirone il quale ha provocato numerose polemiche sul web.

Mariposita è il nome del nuovo singolo di Pamela Prati. Si tratta di un’idea che la showgirl ha avuto grazie alla sua mamma la quale era sempre solita chiamare così sua figlia quando era bambina. Precedentemente, lei stessa ha affermato di non aver avuto un’infanzia facile poiché molto presto è stata abbandonata dal padre.

Inoltre, la donna, qualche mese fa, ci ha raccontato di come ha trascorso il periodo del lockdown. Durante la quarantena si è presa de tempo per se stessa ma soprattutto per la propria famiglia in quanto ha deciso di riallacciare alcuni rapporti parentali che aveva allentato a causa del lavoro.

Dunque, in seguito ad una breve “pausa” Pamela Prati ha deciso di tornare sotto la luce dei riflettori con grande determinazione. Tuttavia, il suo nuovo singolo non è l’unico mezzo che la donna ha usato per annunciare il suo ritorno. Infatti, nel corso dei giorni scorsi si è riportato alla luce anche la storia di Mark Caltagirone.

Le sue ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per mesi hanno continuato a scagliarsi l’una contro l’altra senza mai assumersi la colpa. Nel contempo Pamela Prati non fa altro che definirsi solo una “vittima” di un grande inganno in cui lei stessa ci è cascata in pieno.