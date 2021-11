Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Paola Ferrari che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre conduttrice televisiva ha deciso di parlare di Diletta Leotta e di svelare alcuni retroscena sulla sua vita privata. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Diletta Leotta è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista del gossip il celebre volto di Dazn è sono state le parole di Paola Ferrari in merito al suo conto. Infatti la giornalista ha fatto una dichiarazione shock sulla relazione tra lei e Can Yaman.

Durante l’estate 2021 la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è stata sempre sempre al centro dell’attenzione. Tra i due sembrava esserci una forte complicità tanto da decidere di convolare a nozze. Peccato però che non poco dopo entrambi hanno deciso di separarsi e Paola Ferrari ha fatto una confessione in merito a questa vicenda.

Secondo le dichiarazioni della celebre giornalista, sembra che il noto volto di Dazn e l’attore turco non abbiano mai avuto una relazione. Queste sono state le sue parole:



L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina. Can Yaman? Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più. Un modello? No, siete lontani. Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport.