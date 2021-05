Paola Turani, ecco a chi apparteneva la sua nuova casa

Da poco ha annunciato la sua gravidanza, Paola Turani e suo marito Riccardo Serpellini hanno acquistato una nuova casa. Più precisamente, la nuova abitazione si trova sulle colline di Ponteranica. Un dettaglio, però, non è sfuggito. Vittorio Feltri, in passato, è stato il proprietario della nuova abitazione dell’influencer e di suo marito Riccardo.

Paola Turani e suo marito Riccardo Serpellini si preparano a diventare presto genitori. La giovane influencer, infatti, ha da poco annunciato la sua prima gravidanza. Proprio perché la famiglia sta per allargarsi, la coppia ha deciso di acquistare una casa più grande. Infatti, la coppia, insieme ai due cani Nedine e Gnomi, si prepara a trasferirsi in una nuova casa.

Paola e Riccardo hanno infatti deciso di acquistare una lussuosa villa situata sulle colline di Ponteranica, comune del Bergamasco. Ma riguardo l’acquisto della nuova abitazione dell’influencer e di suo marito spunta un dettaglio molto interessante.

Infatti, sembra proprio che la lussuosa villa, in passato, sia appartenuta al direttore del giornale ‘Libero’, Vittorio Feltri. Oggi il direttore si è trasferito definitivamente a Milano ma lui stesso ha annunciato un certo dispiacere di lasciare la sua vecchia casa in vista del suo trasloco.

Paola Turani, l’annuncio via social dell’acquisto della nuova casa

Paola Turani ha scelto i social, con cui da sempre lavora, per annunciare il suo nuovo acquisto. Ecco l’annuncio condiviso dall’influencer per i suoi numerosi followers:

A quasi 34 anni sono orgogliosa e anche emozionata di essere riuscita a comprare una casa come la sognavo! La nostra nuova casa. l nostro futuro. Inizieremo presto i lavori di ristrutturazione, ci vorrà almeno 1 anno, ma siamo felici di iniziare questa avventura insieme! Un nuovo capitolo da aggiungere alla storia della nostra famiglia.

Nel frattempo, l’influencer e suo marito si godono la dolce attesa. Per il momento, non sappiamo se il bebè in arrivo sia un maschietto o una femminuccia. La stessa Paola ha svelato che lei stessa non sa ancora il sesso del nascituro.