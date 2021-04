Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante un ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Patrizio Faggioli il quale è stato arrestato a causa di uno scippo nel bel mezzo del centro storico della città di Sanremo. L’uomo avrebbe rubato la borsa di una donna. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Le urla della donna avrebbero allertato i passanti in strada i quali hanno immediatamente provveduto ad allertare le forze dell’ordine. In seguito, la vittima della rapina non ci ha pensato due volte a esporre denuncia. Infatti gli agenti hanno subito rintracciato Faggioli il quale attualmente si trova in carcere.

Non è tutto. Molto probabilmente l’uomo dovrà trascorrere alcuni mesi dietro alle sbarre prima di tornare in libertà. Tuttavia, per il momento non sappiamo ulteriori dettagli riguardo la vicenda ma aspettiamo notizie per conoscere cosa eventualmente si cela dietro l’estremo gesto di Patrizio Faggioli.

Chi è Patrizio Faggioli

Patrizio Faggioli è entrato a far parte del cast dei concorrenti di Uomini e Donne nell’anno 2014. Qui ha fatto conoscenza con la donna Soraya. Tuttavia la storia giunse ben presto a termine e da lì l’uomo sparì completamente dal mondo della televisione. Ad oggi non abbiamo altre informazioni riguardo l‘ex cavaliere del programma. L’unica cosa di cui siamo a conoscenza è che non si tratta dell’unico caso in cui un ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi ha avuto problemi legali.