Paura per Maria Teresa Ruta: ecco cosa è successo

Le parole della conduttrice per sua mamma: "Non sta molto bene"

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta sta vivendo un periodo d’oro. Sono molti i programmi televisivi che la corteggiano per averla come ospite. Inoltre, la conduttrice non ha nascosto come l’esperienza del reality le sia molto piaciuta tanto da voler ripetere avventure simili. Nelle ultime ore, però, una paura è piombata nella vita della giornalista.

Maria Teresa Ruta, dopo la fine del Grande Fratello Vip, sta vivendo un successo mediatico interessante. Nelle scorse ore, la conduttrice e giornalista è stata ospite del programma di RTL 102.5 Protagonisti. Durante l’intervista, l’ex moglie del giornalista sportivo Amedeo Goria ha rivelato una paura che è entrata nella sua vita.

Ai microfoni del programma radiofonico, infatti, Maria Teresa Ruta ha confidato ai conduttori, Francesco Fredella e Gianni Simioli, di avere delle preoccupazioni familiari. In particolar modo, la paura che incombe nella vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip riguarda sua mamma.

Stando a quanto dichiarato da Maria Teresa Ruta, infatti, sua mamma non sta molto bene. Sappiamo che la donna ha avuto un malore del quale non si conoscono le cause né la gravità. Queste sono state le parole con cui la giornalista ha annunciato la notizia ai microfoni di RTL 102.5:

La mia mamma non sta molto bene.

Inoltre, l’ex gieffina ha dichiarato che sua mamma nelle prossime ore dovrà mettersi in lista per ricevere il vaccino anti-Covid. Ma nella sua confidenza al programma radiofonico, Maria Teresa Ruta continua:

Qualche giorno fa ha avuto un piccolo acciacco. Sta aspettando di poter usufruire del vaccino. Noi siamo figli unici io e mio fratello.

Essendo in video chiamata, Maria Teresa ha anche potuto mostrare alcuni dettagli della stanza di quando era ragazza. Dunque, in questo modo l’ex gieffina ha potuto mostrare ai conduttori radiofonici come sua mamma non ha cambiato nulla all’interno della stanza della propria figlia.