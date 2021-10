Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Aka7even che ha lasciato il web senza parole. Sembra che l’ex concorrente di Amici abbia cancellato tutte le sue foto dal suo profilo Instagram. Il motivo? Sul web stanno circolando indiscrezioni che si stanno facendo sempre più insistenti. Scopriamo insieme cosa è successo.

Aka7even: il dettaglio sul suo profilo Instagram

Stando ad alcuni indizi circolati in rete, sembra che l’ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi abbia in serbo una novità per tutti i suoi fan. Infatti, così come possiamo notare dallo screen del suo profilo Instagram, nella descrizione appare un dettaglio: un orologio seguito da tre puntini di sospensione.

Cosa starebbe a significare? Probabilmente un’attesa, un coutndown per qualcosa che deve arrivare. Non è tutto. Quello stesso giorno il cantante aveva invitato tutti i suoi follower a fare bene attenzione alle ore 18. Non a caso poco dopo sulle storie del celebre cantante è apparso un orologio che girava fino ad esplodere: si è trattato quindi di un annuncio.

Dunque, Aka7even sembra pronto a fare nuova musica. Infatti si dice che molto presto non uscirà solo un nuovo singolo ma anche un nuovo album. Senza alcuna ombra di dubbio questa è una notizia che avrà mandato fuori di testa tutti i suoi fan.