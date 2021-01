Pierpaolo Petrelli: lo sfogo contro il fratello Giulio

Pierpaolo Petrelli si sfoga contro il fratello Giulio dopo il loro incontro: "Spero che adesso si fermi e non vada più"

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con al timone Alfonso Signorini. La puntata di ieri sera ci ha regalato molte emozioni ma anche molti colpi di scena. Protagonista della serata è sicuramente Pierpaolo Petrelli che ha avuto modo di confrontarsi con il fratello Giulio. E le sorprese non sono mancate.

L’ex velino Pierpaolo Petrelli, concorrente della nuova edizione del GF Vip, sembra non aver gradito l‘intromissione dei suoi familiari riguardo il suo rapporto con l’inquilina Giulia Salemi. E, nonostante le preghiere di Pierpaolo alla sua famiglia di rifiutare le varie ospitate in tv, suo fratello Giulio sembra non aver accolto la richiesta.

E così, ieri sera, abbiamo potuto assistere all’incontro tra i due fratelli nella glass room in cui Giulio Petrelli ha cercato di giustificare le sue scelte al fratello Pierpaolo. Il fratello dell’ex velino ha cercato di addossare tutte le colpe alla stampa, cosa che non è stata per niente gradita dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Il conduttore, infatti, ha ripreso più volte il giovane. Queste sono state le sue parole:

A me dà fastidio quello che stai dicendo. Non è colpa dei giornalisti! La scusa che i giornalisti si inventino le cose puoi tenertela a casa tua.

Terribilmente dispiaciuto, il fratello di Pierpaolo ha cercato di giustificare in tutti i modi il suo gesto senza però riscuotere molto successo.

E nella notte, dopo l’incontro tra Pierpaolo Petrelli e il fratello, l’ex velino si è sfogato proprio contro il fratello riguardo tutto il polverone che ha sollevato affermando:

Se aveva bisogno di soldi lui glieli avrei dati io dopo il GF Vip, ma le ospitate no, non doveva farle. Capisco che è una sorta di lavoro. […] Spero che adesso si fermi e non vada più.

Riuscirà questa volta il fratello di Pierpaolo ad accogliere le sue richieste? Staremo a vedere.