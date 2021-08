Pioggia di critiche per Arisa che cambia di nuovo look, arriva la replica della cantante: “State tranquilli”

In questi giorni una pioggia di critiche si è abbattuta su Arisa. La nota cantante, infatti, è stata fortemente criticata sul web dopo essersi mostrata con i capelli rasati. A quanto pare il popolo della rete non ha apprezzato la decisione dell’ex professoressa di Amici la quale non ha di certo tardato a replicare ai commenti negativi.

Dopo essersi mostrata sui social con un look del tutto nuovo, una bufera si è scatenata sulla cantante Arisa. Il popolo del web, infatti, ha fortemente criticato la cantante per aver deciso di rasare i capelli. Non è la prima volta che la cantante decide di dare un taglio alla sua folta chioma per rinnovare il suo look.

Dopo le critiche e i commenti ricevuti per il nuovo taglio, non è tardata ad arrivare la risposta della diretta interessata a riguardo. Queste, infatti, sono state le sue parole:

Ciao! A tutti coloro che mi scrivono in direct: “No, perché l’hai fatto?”, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e ogni sono un maschiaccio.

Sono state queste le parole con cui Arisa ha deciso di rispondere a tutti coloro che le hanno chiesto una spiegazione o che l’hanno criticata per la scelta di rasare i suoi capelli. Sono molti gli scatti social nei quali la nota cantante si mostra fiera e felice del suo nuovo look, dando anche un esempio di body positive.

Di recente, la cantante ha dichiarato di soffrire di tricotillomania. Si tratta di una condizione causata principalmente dallo stress che porta la persona interessata a perdere capelli senza accorgersene. Probabilmente, dunque, è questo il motivo, oltre al caldo, per cui l’artista sceglie di tagliare ogni anno i suoi capelli.