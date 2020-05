Pomeriggio 5: Barbara D’Urso riprende Costantino Vitagliano Piccolo imprevisto a Pomeriggio 5: Barbara D'Urso riprende Costantino Vitagliano per i pantaloncini che stavano scendendo un po' troppo

Momenti decisamente caldi a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso era in collegamento con Costantino Vitagliano quando si è accorta che i pantaloni del giovane sembravano subire un po’ troppo l’effetto della gravità. La conduttrice non gli risparmia una frecciatina e lo riprende senza mezzi termini: “Tirati su…”

Barbara D’Urso ha ripreso Costantino Vitagliano in collegamento a Pomeriggio 5 per i pantaloncini che stavano scendendo un po’ troppo lasciando scoperti gli addominali scolpiti dell’ex tronista. La conduttrice l’aveva invitato a collegarsi per mostrare ai telespettatori uno dei suoi allenamenti casalinghi.

Barbara D’Urso stava seguendo le spiegazioni di Costantino Vitagliano quando si è accorta che i pantaloncini che indossava stavano scivolando pericolosamente verso il basso. A quel punto, la conduttrice ha esclamato:

“Tirati su un po’ il pantaloncino, per favore”.

L’ex tronista, per niente imbarazzato, si è aggiustato i pantaloni in vita e ha proseguito come se niente fosse:

“Oh sì, scusa, è su è su”.

Barbara D’Urso ha tentato di “insabbiare” l’accaduto mandando in onda la pubblicità. Ma la sua attenzione sembrava ormai rimasta ai pantaloni di Costantino Vitagliano. Poco dopo, infatti, la conduttrice è tornata sull’argomento fisico:

“Puoi ritornare su per la gioia delle signore e dei signori a casa”.

Alla fine ha chiesto a Costantino Vitagliano la sua età per poi fargli prima i complimenti e poi delle richieste specifiche:

“Quanto anni hai adesso? 45? Te li porti bene. Facci vedere come si mantengono i glutei”.

Il collegamento è andato avanti all’insegna delle battutine e dei doppi sensi.

Costantino Vitagliano è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne di Maria de Filippi. All’epoca scelse una delle corteggiatrici, Alessandra Pierelli ma la loro storia finì presto. Ultimamente Costantino Vitagliano non è comparso molto in tv anche se è molto attivo sui social. Lui e Alessandra Pierelli hanno un rapporto relativamente buono attualmente.