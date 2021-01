Pomeriggio 5, Jo Squillo é una furia: “Ne ho il diritto”

Finalmente escono i primi vaccini anti Coronavirus, ma prima che la situazione di emergenza rientri totalmente e definitivamente ne occorrerà di tempo. E nel mentre? Cosa sarà possibile fare e cosa no? È una domanda alla quale ha dato una personale risposta Joe Squillo, icona della musica dance italiana, conosciuta in ogni angolo del mondo.

Jo Squillo si difende dalle accuse di Caterina Collovati

Ospite a Pomeriggio Cinque, il programma presentato da Barbara d’Urso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Joe Squillo è rimasta coinvolta in un’accesa discussione con un’altra protagonista del salottino di Carmelita. La deejay ha tirato fuori il proprio carattere, nel momento in cui si è sentita con le spalle al muro, colpevolizzata inutilmente.

Vacanze vip

Fuori di sé Jo Squillo ha esclamato davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque: “Ho il diritto di andare alle Maldive”. Il tema dibattuto nello spazio di Canale 5 erano le vacanze vip all’estero mentre l’emergenza sanitaria resta in corso.

Tra i presenti, la musicista ha fatto parlare per via di alcune foto postate direttamente dalle Maldive, durante il periodo natalizio. A tal proposito, ha spiegato di non essere andata in gita, ma per motivi professionali. Insomma, non si è trattato di un soggiorno di piacere, bensì esigenze lavorative l’hanno spinta a lasciare i confini italiani.

Reclutamento dall’estero

Produce tre format tivù – ha proseguito – e hanno registrato qualche episodio da lì, sulla fantastica isola. Inoltre, porta avanti con successo il mestiere di cantante da 40 anni e se la ingaggiano all’estero per dei concerti ci va. Così si guadagna da vivere.

Barbara d’Urso riporta Jo Squillo alla calma

La spiegazione fornita da Joe Squillo non ha convinto Caterina Collovati, la quale non ha ritenuto comunque delicato pubblicare immagini dall’estero in un contesto del genere. Al che la cantante si è letteralmente infuriata, rivendicando il diritto di fare ciò che la legge le consente. Non ha violato le disposizioni emanate dalle autorità legislative. Barbara d’Urso ha riportato la calma in studio, rimarcando come oggetto di discussione fossero coloro che sono andati in vacanza.