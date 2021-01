Problemi di salute per concorrente GF Vip: “Voglio andare in ospedale”

Soffia vento di burrasca su Stefania Orlando al GF Vip 5. L’ultima notte ha confermato quanto attualmente la conduttrice e showgirl sia in preda a tormentate emozioni.

GF Vip: critiche a Stefania Orlando

La puntata andata in onda in prima serata su Canale 5 questo lunedì le ha riservato delle critiche, assai poco piacevoli. La concorrente ha avuto modo di sentire, infatti, le dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato, con cui negli anni i rapporti hanno finito per deteriorarsi fino a interrompersi definitivamente.

Sintomi di febbre

Sarà forse anche per tali sviluppi che Stefania Orlando ha iniziato a provare disagio. Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 gennaio la donna ha cominciato ad accusare i sintomi della febbre ed ha affermato di voler uscire dal programma. Un desiderio già espresso, in seguito all’ultima diretta, dentro la Casa del GF Vip.

Terminato il canonico collegamento di inizio settimana, aveva provato a varcare da sola la soglia della porta rossa, dove agli altri concorrenti le hanno bloccato la strada. In particolare, è stato Tommaso Zorzi a persuaderla nel rimanere. Malgrado le recenti incomprensioni li abbiano un po’ allontanati, un sentimento di amicizia li lega tutt’ora.

Maria Teresa Ruta ridimensiona il malessere di Stefania Orlando

Stavolta Stefania Orlando non ha praticamente chiuso occhio. Ha affermato di sentirsi male e di voler andare in ospedale. Maria Teresa Ruta ha provato a darle conforto e a ridimensionare il suo malessere. Anche se porta un nome importante, la co-inquilina crede che ora ci sia qualcuno che ha più bisogno di lei di una mano.

GF Vip: stress insostenibile

Per adesso la giornalista ha trovato argomenti convincenti affinché la soubrette eviti di gettare la spugna. Ciononostante la Orlando mostra sempre maggiore insofferenza e frustrazione al Grande Fratello Vip, complice il fatto che l’esperienza pare non finire mai, dato l’ennesimo prolungamento annunciato da Alfonso Signorini ai vipponi.