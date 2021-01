Selvaggia Roma, il look sfoggiato al Grande Fratello Vip non è passato inosservato: le foto

L'ex gieffina Selvaggia Roma sfoggia negli studi del GF Vip un look che non è passato inosservato

Ieri sera è andata in onda la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip. Il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha iniziato una nuova puntata mostrando i look degli ex gieffini eliminati, ospiti in studio. Tra questi, quello di Selvaggia Roma non è passato di certo inosservato.

Una delle protagoniste più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma continua a far parlare di sé anche fuori la casa più spiata d’Italia. Ieri sera, infatti, è andata in onda una nuova puntata del reality in cui il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha esordito risaltando il look dell’influencer che non è passato di certo inosservato.

Ormai eliminata qualche settimana fa dalla casa più spiata d’Italia, Selvaggia Roma è presente negli studi del GF Vip come ospite. Nonostante tutto, però, è riuscita a far puntare gli occhi del pubblico interamente su di sé.

L’outfit indossato dall’ex protagonista di Temptation Island non è passato di certo inosservato, soprattutto al padrone di casa Alfonso Signorini che ha voluto far risaltare lo splendore della ragazza. Quello indossato da Selvaggia Roma, infatti, è un outfit vedo non vedo caratterizzato da trasparenze in grado di mettere in risalto le sue forme perfette, tanto che anche il conduttore ha voluto farlo notare agli spettatori a casa.

Look quindi che non è stato di certo non notato ma che in poco tempo ha raccolto numerosi apprezzamenti sui social in cui gli utenti hanno fatto molti complimenti all’ex gieffina. Su Twitter, ad esempio, tra i tanti commenti positivi rivolti al look Selvaggia Roma, possiamo leggere:

Ma di cosa stiamo parlando? Meravigliosa.

Altri ancora hanno invece aggiunto:

Bellissima stasera.

Non sono mancati poi messaggi nostalgici di tutti gli utenti che la vorrebbero ancora dentro la casa del GF Vip e che hanno così commentato: