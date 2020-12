Pupo, la rivelazione shock: “ho avuto un’infatuazione per un uomo, ecco chi era”

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 11 dicembre, Pupo ha fatto una rivelazione shock. Si tratta di una confessione che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta ed ha suscitato la loro incredulità. Il cantante he dichiarato di essersi infatuato in passato di un uomo. Scopriamo insieme il suo nome.

Lunedì sera è arrivata una confessione di Pupo a causa della quale è finito al centro di un gossip. Il celebre cantante è ormai da un paio di anni che prende parte al Grande Fratello Vip come opinionista. Tuttavia, con la sua grinta e la sua simpatia l’uomo sa bene come attirare l’attenzione del pubblico su di lui.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip, esattamente nel momento dedicato a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, è arrivata la dichiarazione di Pupo. Si era portato alla luce l’argomento sulle coppie omossessuali. Alfonso Signorini ha affermato di non essere d’accordo con quanto detto da Cristiano Malgioglio mentre Francesco Oppini ha detto:

Assurdo che nel 2020 ci si debba stupire di un rapporto così tra due uomini.

All’improvviso è intervenuto Pupo il quale ha dichiarato che, in passato, ha provato dei forti sentimenti per un uomo. Con queste parole il celebre cantante ha spiegato:

Negli anni 80 ho avuto un’infatuazione per un uomo”, ha spiegato Pupo, “Io sono eterosessuale convinto, vivo con due donne da 32 anni e sono stato con tantissime donne. Eppure mi sono preso un’infatuazione per un ragazzo di nome Riccardo. Faceva il fonico. Scrissi anche una canzone per lui. Questi rapporti possono nascere

Probabilmente si sarà trattato di una cotta temporanea. Nonostante ciò l’artista non ha avuto nessuna paura e problema a confessare. Pupo avrà voluto solo mandare un forte messaggio: far capire che rapporti del genere tra uomo e uomo possono nascere in modo naturale.

Attualmente Pupo è legato contemporaneamente a sua moglie Anna e alla sua compagna Patricia Abiti. Il cantante ha tre figli: Ilaria e Clara nate dalla relazione con sua moglie e Valentina nata dal legame con una fan.