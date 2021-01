Qui aveva 15 anni ed è irriconoscibile. Figlia d’arte, oggi e molto famosa e sta antipatica a molti. Avete capito chi è?

Ecco come era Alessandra Celentano la prima volta che è apparsa in Tv

Conosciuta soprattutto per il suo carattere schietto e severo, per gli scontri con i ragazzi ma anche con i professori, Alessandra Celentano è diventata uno dei personaggi chiave del programma Amici di Maria De Filippi. Di recente è apparso un video di una vecchia trasmissione in cui la maestra Celentano si mostra con un aspetto completamente diverso da quello rispetto al quale siamo abituati a vederla oggi.

Il video in questione risale al 1981 quando la severa maestra di Amici è una quindicenne. E quello che possiamo vedere è una Celentano diversa rispetto alla donna che è diventata oggi.

Il video risale alla registrazione di una vecchia trasmissione che trattava di musica leggera e del rapporto dei giovani con la musica. E tra i protagonisti della trasmissione appare proprio la nipote di Adriano Celentano. La Celentano, allora poco più che 15enne, appare con un vestito azzurro con molte piume e i capelli raccolti in una treccia.

Quello che risalta agli occhi è anche il trucco che, come possiamo vedere, è dello stesso colore del costume indossato dalla ballerina. Invitata ad esibirsi in un pezzo suo, la Celentano esegue un brano tratto dalla ‘Bella Addormentata’.

Già da quella esibizione si può riconoscere il talento della donna nella sua passione più grande: la danza. In seguito alla pubblicazione del video non sono mancati i commenti da parte di alcuni utenti, molti dei quali di natura negativa.

Alessandra Celentano e i commenti sul video

Infatti, mentre qualcuno ha ammesso la bravura nella danza della maestra già all’età di 15 anni, qualcun altro l’ha fortemente criticata soprattutto per il suo aspetto fisico. Questo perché, la maestra Celentano nel ballo considera molto importante il fattore estetico, oggetto di molte discussioni all’interno della scuola di Amici. Altri invece hanno difeso l’aspetto della Celentano all’epoca dei suoi 15 anni, affermando che l’aspetto fisico di certo non conta.