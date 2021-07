Raffaella Carrà ci ha lasciato a ben 78 anni di età. Attrice, conduttrice tv, cantante e icona di stile, la donna stava combattendo contro una brutta malattia ma non ce l’ha fatta. A dare il triste annuncio è stato Sergio Japino insieme ai nipoti della regina della tv Federica e Matteo, Barbara , Paola e Claudia Boncompagni. Ecco alcune foto della cantante che non avete mai visto.

Raffaella Carrà si è spenta qualche giorno fa. La notizia del suo decesso ha lasciato il mondo dello spettacolo, della televisione e della musica a bocca aperta. Ma chi di voi ha mai visto la regina della tv quando era solo una bambina? Ripercorriamo insieme passo passo la storia dell’attrice, conduttrice e cantante più amata della tv italiana.

Raffaella Maria Roberta Pelloni, conosciuta come Raffaella Carrà, è nata a Bologna il 18 giugno 1943 ed è cresciuta in Romagna. Quando era solo una bambina, si è trasferita a Roma per frequentare l’Accademia nazionale di danza e il centro sperimentale di cinematografia.

Il suo esordio all’interno del cinema è avvenuto con “Tormento del passato”, un film di Mario Bonnard. Non solo. Nel corso di questi anni l’icona della tv italiana è apparsa anche sotto la luce dei riflettori del teatro, in radio ed ha fatto la sua prima apparizione come valletta ne “Il paroliere questo sconosciuto”.

Durante gli anni settanta la Carrà ha iniziato a prender parte anche al mondo della musica pubblicando i suoi primi successi. In particolare ricordiamo i brani ” A far l’amore comincia tu”, singolo più venduto in Inghilterra, e “Tanti auguri” uscito nel 1978.

Una carriera piena di successo e soddisfazioni quella della Carrà la quale si spenta all’età di 78 anni. La sua morte ha sconvolto il mondo della televisione. Sergio Japino ha dato il triste annuncio unendosi al dolore di tutti i nipoti della donna. Queste sono le sue parole:

E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre.