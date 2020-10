Nel corso delle ultime ore è arrivato il triste annuncio di Raffaella Carrà. La celebre artista internazionale ha dichiarato che il suo programma A raccontare comincia tu è rimandato a data da destinarsi. Purtroppo, si tratta di una decisione presa in considerazione del numero di contagi da Coronavirus che nell’ultimo periodo sta salendo drasticamente.

Raffaella Carrà ha deciso di rinviare il suo programma A raccontare comincia tu. Un decisione drastica presa per far fronte all’emergenza Coronavirus che nel corso dell’ultimo periodo sta radicalmente peggiorando. Tuttavia la celebre conduttrice televisiva ancora non ha dato ulteriori informazioni a quando slitterà il noto programma.

A causa dell’emergenza Coronavirus e del numero di contagi che sale sempre di più giorno per giorno, numerosi sono i programmi televisivi che hanno subito modifiche. Tra questi ultimi c’è anche A raccontare inizia tu, noto programma condotto da Raffaella Carrà in onda su Rai 3.

La stessa conduttrice televisiva ha preferito rimandare il suo programma in quanto, con le norme anti-Covid attuare, non sarebbe la stessa cosa:

Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell’essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po’ turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata.

Il programma della nota showgirl in onda su Rai 3 consiste nell’intervista i grandi volti dello show business italiano. Da Sophia Loren, Riccardo Muti, Maria De Filippi, Renato Zero, Loretta Goggi, fino ad arrivare a Paolo Sorrentino sono sono alcuni gli ospiti delle varie puntate.

Attualmente non sappiamo cosa succederà nel cosi dei prossimi giorni ma una cosa è certa: A raccontare comincia tu è rimandato a data da destinarsi. Tuttavia, quest’ultimo non è l’unico programma ad essere a rischio. Anche la programmazione di Sanremo è piena di dubbi. Stando alle parole di Amadeus, il talent show potrebbe slittare anche nei primi mesi estivi.