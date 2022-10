Re Carlo, ecco cosa non sopporta di Kate Middleton: non ci crederete

Lo scorso 4 ottobre è stato pubblicato il libro ‘The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown’, scritto da Katie Nicholl. Il libro parla dei rapporti tra i vari membri della Famiglia Reale Inglese. Sono moltissimi i paragrafi del libro dedicati a Re Carlo. Tra i tanti ce n’è uno davvero interessante: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Re Carlo III è uno dei protagonisti del nuovo libro di Katie Nicholl, una delle esperte della famiglia reale inglese, ‘The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown’. L’autrice ha svelato alcuni retroscena sui vari membri della famiglia reale. Tra i tanti, è emerso che il nuovo sovrano del Regno Unito non sopporti una particolarità di Kate Middleton.

Tutti sono d’accordo nel dire che il figlio di sua maestà la Regina Elisabetta e Kate Middleton hanno sempre dimostrato di avere un ottimo rapporto. Nonostante ciò, Katie Nicholl ha affermato che ci sono alcuni aspetti della principessa del Galles che infastidiscono molto il sovrano.

Stando a quanto dichiarato dall’autrice del libro, pare che Re Carlo III venisse spesso infastidito dalla grande popolarità della moglie dell’erede al trono William. A riguardo, questo è quanto è emerso dal suo racconto:

A volte era irritato dal fatto che gli abiti di Kate Middleton attirassero l’attenzione dei media più delle sue buone azioni. Effettivamente la moglie di William è particolarmente amata dai media che non mancano mai di commentare le sue uscite, i suoi impegni ma anche i suoi look.

Ma pare che questa non sia l’unica cosa che darebbe fastidio a Carlo III. L’autrice del libro ‘The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown’ ha rivelato che Re Carlo sarebbe stato infastidito dal fatto di non trascorrere molto tempo con i nipoti.

Riguardo ciò, l’autrice Katie Nicholl ha scritto:

Si sentiva ferito nel non poter vedere i suoi nipoti quanto avrebbe voluto.

Pare infatti che Kate Middleton, molto legata alla sua famiglia, abbia trascorso moltissimo tempo con i propri genitori. Una decisione che sembra non essere per niente piaciuta al Re.