Ricoverato per Covid il “Re del liscio”, i fan preoccupati: le sue condizioni

Raoul Casadei ricoverato all'ospedale di Cesena per Covid

Il Covid-19 colpisce ancora e sembra non smettere mai. Come divulgato dal giornale ‘Il resto del Carlino’ il ‘Re del liscio’ Raoul Casadei è stato ricoverato per Covid all’ospedale Bufalini di Cesena. Il giornale rivela che oltre a lui anche altri familiari sono stati contagiati dal virus.

Il Re del liscio Raoul Casadei è stato ricoverato d’urgenza per Covid all’ospedale Bufalini di Cesena. Appresa la notizia, tra i fan dell’uomo è sorta subito una grande preoccupazione. A raccontare come sta l’uomo è la figlia Carolina, manager dell’orchestra guidata dal fratello.

La donna ha dichiarato come suo padre stia ‘benino’ e inoltre ha aggiunto:

La nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un pò di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo.

Raoul Casadei ricoverato per Covid-19

Dunque è scattato il ricovero tempestivo per il Re del liscio Raoul Casadei e le prossime ore saranno fondamentali per avere un quadro più chiaro della situazione. Oltre all’uomo, però, Carolina racconta di come anche altri familiari siano stato contagiati dal virus. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Siamo stati tutti colpiti Covid a cominciare da mia sorella Mirna, che è stata la prima. Stiamo chiusi nel recinto tutti insieme e la consolazione e il lato positivo, se così si possono chiamare, è che possiamo stare tutti insieme. Ma guai naturalmente a uscire fuori dalle porte di casa.

Dunque anche altri familiari della dinastia del liscio sono stati colpiti dal Covid-19. Ricordiamo che Raoul Casadei, vive con la moglie e i figli nel cosiddetto recinto di Cesenatico. Tuttavia, le condizioni non sembrano essere drammatiche per la moglie Pina che ha solo la tosse ed è dunque rimasta a casa perché non ha segni di polmonite.