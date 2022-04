Costanza Caracciolo decide di rispondere agli haters, su una domanda sul suo peso, con un suggerimento per tutte le donne

Un corpo perfetto, è l’ossessione della maggior parte delle donne e non è la prima volta che i noti volti del web, usano i propri profili contro questi ideali sbagliati, che spesso condizionano la vita delle persone. L’ultima è stata la famosa modella Costanza Caracciolo.

La moglie di Bobo Vieri condivide sul suo profilo ufficiale molti dei momenti della sua vita, anche quelli che riguardano la sua bambina. Recentemente, in uno scambio di domande nelle sue storie Instagram, un follower le ha posto una domanda che non le è andata molto a genio: “Ce lo dici per favore quanto pesi? Premesso che sei bellissima”.

Davanti al quesito, Costanza Caracciolo ha scelto di non rivelare il suo peso, bensì di rispondere: “Non credo sia giusto che il mio peso possa essere argomento di dibattito”.

Perché chiedere il peso ad una donna? Perché bisogna sempre essere ossessionati dalla perfezione? Forse la domanda del suo seguace non voleva affatto offenderla, anzi forse era solo un’innocente curiosità. Ma la moglie del famoso calciatore ha deciso di trasformarla in un suggerimento rivolto a tutti coloro che credono che sui social tutto debba essere perfetto.

“In realtà credo che neanche quello delle altre (il peso) dovrebbe interessarvi. Anzi, vi consiglio di interessarvi proprio di altro perché pensare di pesare o mettervi in paragone con una vostra beniamina/persona che seguite o addirittura confrontarvi o paragonarsi al peso anche solo delle amiche sia una gran caz***a!”

L’importanza del messaggio di Costanza Caracciolo e delle altre star

Un suggerimento rivolto soprattutto alle giovani ragazze, che troppo spesso fanno del loro peso una vera e propria ossessione, arrivando anche ad ammalarsi e prendendo come esempio le star del mondo dello spettacolo.

Tutte hanno dei difetti e dovrebbero andarne fiere. Molto spesso le star usano i propri canali social contro il bodyshaming. Si mostrano con la cellulite, le smagliature, l’acne, per mostrare che anche loro sono umane, imperfette e che dietro una foto sui social, spesso, si nasconde la finzione.

Emma Marrone, che recentemente è stata criticata per le sue gambe da un giornalista, ha lanciato un messaggio importante a tutte le donne, che devono accettarsi per quelle che sono. Laura Chiatti, che si è ritrovata vittima degli attacchi degli haters.

Valentina Ferragni, spesso offesa per il suo peso e la stessa sorella vip Chiara Ferragni, che ha mostrato a tutto il mondo i suoi difetti. Ashley Graham, una vera e propria paladina del bodyshaming, che non si vergogna del suo copro dopo la nascita dei suoi figli. Non sarà perfetta, ma è comunque bellissima. E molte molte altre.

Il messaggio di tutte queste star è lo stesso, non bisogna fare di ciò che si vede sui social un’ossessione. Ogni donna è bella con tutti i suoi difetti e deve imparare ad accettarsi e ad amare se stessa, soltanto così potrà trovare l’amore anche altrove.