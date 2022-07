Rita Dalla Chiesa al GF Vip? L’indiscrezione

Non si fermano le indiscrezioni riguardo la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Sono molti i gossip e le voci in circolazione riguardo il padrone di casa Alfonso Signorini che sta lavorando sodo alla prossima edizione di uno dei programmi più amati di sempre. In questi ultimi giorni ‘Dagospia’ ha svelato che il conduttore sarebbe in trattativa per portare Rita Dalla Chiesa all’interno della casa più spiata d’Italia.

Rita Dalla Chiesa concorrente del Grande Fratello Vip? Questa è la notizia che in queste ultime ore ha comunicato ‘Dagospia’. Stando alle parole del giornale, ci sarebbe una trattativa in corso tra Alfonso Signorini e la giornalista. Pare infatti che il conduttore stia lavorando sodo per portare la donna all’interno della casa più spiata d’Italia.

Secondo il giornale diretto da Roberto D’Agostino, Alfonso Signorini avrebbe convinto il volto storico di Forum a firmare il contratto per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. C’è da dire che non è la prima volta in cui a Rita Dalla Chiesa viene proposto di partecipare ad un reality.

In passato, infatti, alla giornalista e conduttrice è stato proposto di partecipare all’Isola dei Famosi. In quell’occasione, però, Rita Dalla Chiesa ha rifiutato la proposta in questione. Oggi, stando alle ultime indiscrezione, c’è la probabilità che potremmo vederla nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Rita Dalla Chiesa al GF Vip? Ecco gli altri nomi dei possibili concorrenti del reality

Nonostante l’inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip sia ancora un po’ lontana, sono molti i nomi dei possibili concorrenti che in autunno potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia.

Tra i nomi in questione possiamo citare quello di Charlie Gnocchi, inviato di Striscia la Notizia e fratello di Gene Gnocchi e quello della cantante Chadia Rodriguez. Nonostante le voci in circolazione i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire le ulteriori novità del reality.