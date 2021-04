Romina Carrisi al centro dei riflettori, ecco il video che ha fatto il pieno di like

La figlia di Albano e Romina posta sui social un video che ha fatto il pieno di like

Albano e Romina sono senza dubbio una delle coppie musicali più amate nel panorama della musica internazionale. Nel corso degli anni è cresciuta l’attenzione mediatica rivolta alla famiglia Carrisi e in particolar ai loro figli. Oggi si ritrova al centro dei riflettori Romina Carrisi che ha stupito tutti sui social.

Romina Carrisi, la giovane figlia di Albano Carrisi e Romina Power, ha fatto un’importante confessione riguardo la sua vita privata. Infatti, la giovane ha raccontato un periodo buio della sua vita legato all’uso di alcol e droghe. Periodo, però, che giovane si è lasciato alle spalle e che ha superato con orgoglio.

Proprio in un’intervista rilasciata al giornale ‘Vanity Fair’, la figlia di Albano e Romina aveva dichiarato:

Sono io la mia casa. Non voglio un posto fisso che mi faccia sentire a casa. Voglio crearla ovunque io vada, con chiunque io sia.

Attiva sui social, dove è solita condividere momenti della sua vita quotidiana, Romani Carrisi è stata la protagonista di un video pubblicato sulla sua pagina che le ha fatto fare il pieno di like.

Romina Carrisi pubblica il suo primo Reel su Instagram

Tutti siamo a conoscenza della nuova funzione che il team Instagram ha introdotto in tale applicazione. Si tratta del Reel, ovvero una funzione che permette a tutti gli utenti di fare dei video in maniera molto simile a quelli di Tik Tok.

Anche Romina Carrisi ha voluto sperimentare questa nuova funzione con la pubblicazione di un video che in poco tempo le ha fatto guadagnare moltissimi complimenti. Nel Reel in questione la figlia di Albano e Romina sperimenta un cambio look e un gioco di seduzione che sembrano essere molto piaciuti ai suoi followers.

Al Reel in questione, Romina ha accompagnato una breve didascalia. Sotto il video, infatti, la nota figlia di Albano e Romina ha scritto queste parole: