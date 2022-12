Si è spento per sempre all’età di 58 anni, l’attore Ronan Vibert. Tutti lo ricordano per il suo ruolo dell’editore Diarmuind Russel nel film Saving Mr Banks e per il suo ruolo di Giovanni Sforza nella serie televisiva I Borgia.

Secondo le prime notizie diffuse, sembrerebbe che Ronan Vibert sia deceduto mentre si trovava ricoverato in un ospedale della Florida. Stava combattendo contro una grave malattia, ma al momento non sono stati resi pubblici i dettagli sulla causa del decesso.

Forse il suo nome non è così diffuso, ma il suo viso è conosciuto da tutti a Hollywood.

L’attore Ronan Vibert è nato il 23 febbraio del 1964 ed è cresciuto nel Galles meridionale. Durante l’adolescenza, ha trascorso la maggior parte dei suoi anni a Londra e, alla fine, si è trasferito in Florida. Il suo ruolo più conosciuto è quello in Saving Mr banks, in cui ha recitato con Tom Hanks ed Emma Thompson.

Ronan Vibert oggi è ricordato anche per i ruoli in The Snowman e in Shadow of the Vampire.

I post di addio per l’attore Ronan Vibert

La notizia della sua dipartita ha sconvolto il mondo dello spettacolo e come per ogni addio ad ogni celebrità, l’omaggio alla sua scomparsa si è riversato sui social network.

Sono davvero numerosi messaggi che nelle ultime ore stanno invadendo le bacheche. Messaggi pubblicati da colleghi, ma soprattutto dai numerosissimi fan dell’attore.

Riposa in pace, uomo bellissimo, carismatico, affascinante e meravigliosamente talentuoso. È stato un privilegio lavorare con te. Ci mancherai tantissimo.

Ho appena saputo che Ronan Vibert è morto. Un attore così brillante. Lo amavo come Robespierre e anche quando studiavo la rivoluzione francese durante il mio corso universitario, lo immaginavo ogni volta che veniva menzionato Robespierre. Ho il cuore spezzato

Tanto anche l’affetto rivolto alla moglie Jess, che ha dovuto dire addio per sempre al suo amato marito.