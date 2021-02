Rosalinda Cannavò a letto con Andrea Zenga: il video postato sui social scatena le polemiche

La scintilla scoccata al Grande Fratello Vip tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele. Entrambi gli ex co-inquilini stanno condividendo in rete foto e stories della loro liaison. Difatti, oltre agli scatti, stanno postando pure i tanti interventi degli ammiratori e di coloro che li hanno tifati durante i giorni di permanenza nella Casa più spiata dagli italiani.

Rosalinda Cannavò: la prima Instagram Story a letto

La condivisione forzata degli stessi spazi ha portato alla nascita di una coppia vera e propria. Con buona pace di chi fino a quel punto era il fidanzato dell’attrice di note fiction, Giuliano Condorelli. La prima Instagram Story della domenica che Rosalinda Cannavò ha pubblicato è quella che l’ha vista a letto proprio insieme a Zenga. I due si sono goduti la reciproca compagnia anche ieri sera.

Disturbatrice in azione

Le immagini caricate dal ragazzo in rete li ritraggono intenti a gustarsi una deliziosa pizza e patatine. Ma oggi la fu Adua Del Vesco ha desiderato portare i seguaci tra le lenzuola e scherzando ha ripreso il compagno dormiente ancora sotto le coperte, facendo segno di non far rumore agli ammiratori e scrivendo un ironico: “Disturbatrice in azione”.

C’è chi ha apprezzato le immagini e chi, al contrario, l’ha sommersa di critiche, mancando, a loro avviso, di rispetto verso l’ex Giuliano.

La rottura con Giuliano Condorelli

In un’intervista a Chi rilasciata qualche ora fa la Cannavò ha affrontato degli spinosi argomenti, tra cui il rapporto instaurato nel programma con la finalista Dayane Mello e soprattutto quello con il suo ex, lasciato mentre concorreva nello show di Alfonso Signorini, senza avergli parlato. Non lo ha sentito. Le sarebbe piaciuto scrivergli una lettera ma lui è parecchio reticente. Desidererebbe organizzare un incontro, vedersi, guardarsi occhi negli occhi, anche perché hanno portato avanti dieci anni la loro storia. Sa che starà soffrendo e le spiace, è l’ultima cosa che vuole in quanto nutre affetto nei suoi confronti.

Rosalinda Cannavò: l’amicizia con Dayane Mello

A proposito di Dayane Mello, invece, Rosalinda Cannavò ha chiarito i termini del legame. Si è trattata di un’amichevole unione fra donne, bellissima e rara.