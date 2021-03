Rosalinda Cannavò condivide con gioia la lieta notizia con i suoi follower. È successo poco dopo l’uscita dalla casa del GF Vip

Finalmente anche per la giovane attrice è arrivata la spunta blu sul suo profilo Instagram

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò sta attraversando un periodo sicuramente positivo. Dall’amore con l’ex gieffino Andrea Zenga Rosalinda ha voluto condividere con i propri followers tramite Instagram stories una notizia che l’ha resa molto felice.

Rosalinda Cannavò più felice che mai. La giovane attrice, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, sta vivendo uno dei periodi più sereni della sua vita. Ed oggi la gieffina ha deciso di condividere con i propri fan su Instagram una lieta notizia che l’ha resa molto felice. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Infatti, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha comunicato ai propri followers di aver finalmente ricevuto la spunta blu sul suo profilo ufficiale Instagram. Una notizia che ha sicuramente contribuito alla felicità della giovane attrice la quale si trova in uno dei periodi più belli della sua vita.

Rosalinda Cannavò e l’amore con Andrea Zenga

Si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e tra loro è scattato subito qualcosa. Ad oggi, dopo la fine del reality, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono determinati nel continuare la loro storia d’amore e a viversi lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip.

I sentimenti provati dalla giovane attrice per Andrea Zenga l’hanno portata a lasciare lo storico fidanzato Giuliano mentre era ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ad oggi, non ci giunge alcuna notizia riguardo Giuliano che Rosalinda ha deciso di lasciare nel mentre del reality.

Inoltre, non sembra essere giunto un chiarimento con l’amica del cuore Dayane Mello. Infatti, voci di corridoio hanno descritto molta freddezza della giovane attrice riguardo la modella brasiliana. Ricordiamo il coming out di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda alla cui eliminazione dal reality ha contribuito la nomination dell’amica per mandare al televoto la rivale Stefania Orlando.