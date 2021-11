Nella puntata di Tu Si Que Vales andata in onda sabato 13 novembre 2021 Sabrina Ferilli ha ballato sul palco insieme a sua madre. L’attrice ha sfidato mamma Ida in una gara di liscio lasciando tutto il pubblico senza parole. In seguito, precisamente durante il fuori onda, ecco che viene svelato l’incredibile retroscena.

Sabato 13 novembre 2021 è andata in onda su canale 5 un’altra puntata di Tu Si Que Vales. Tra i vari concorrenti della serata c’era L’Orchestra Casadei con Mirko, il figlio di Raoul Casadei. L’uomo insieme agli altri musicisti hanno proposto di coinvolgere tutti i presenti con un ballo tipico romagnolo. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

A Tu Si Que Vales L’Orchestra Casadei ha deciso di esibirsi presentando un ballo tipico romagnolo e coinvolgendo le altre persone in studio. I concorrenti si sono presentati nel programma per ricordare il re del liscio, così come loro stessi hanno dichiarato.

Quando i musicisti hanno fatto la proposta di ballare sul palco anche alle altre persone in studio, Maria De Filippi è intervenuta facendo riferimento a Sabrina Ferilli e sua madre Ida. Queste sono state le sua parole:

Sai chi è davvero brava, ma veramente brava nel liscio, una è Sabrina Ferilli e l’altra è sua madre, che è bravissima.

Alla luce di questo Sabrina Ferilli non ci ha pensato due volte e guardare con attenzione il pubblico per trovare la signora Ida. In seguito quest’ultima e sua figlia si sono sfidate in una gara di liscio, così come era stato proposto da Maria De Filippi. Appena terminata la gara, la conduttrice ha affermato facendo riferimento all’attrice:

Tua madre è perfetta, mentre tu sei più cialtrona.

Una volta finita la performance, l‘attrice ha invitato sua madre a raggiungere di nuovo la platea prendendola un po’ in giro e ironizzando. Poi durante il fuori onda ecco che arriva il retroscena che non è passato in osservato alle orecchie dei presenti in studio. Sabrina Ferilli ha spiegato che, ogni volta che parte per un viaggio raduna la famiglia e fa una cena con loro. Queste sono state le sue parole:

Non so che può succedere, posso pure morire, almeno me li sono gustati un’ultima sera.